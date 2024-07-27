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MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı?

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MasterChef Türkiye 2024 yarışmasında ana kadroya giren 13. yarışmacı kim olduğu merak konusu oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadelesi ve yetenekleriyle dikkat çeken yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde heyecan devam ediyor. Dün akşam ana kadroya girecek 13. yarışmacı belli oldu.

TV8' de yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki, MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı?

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADRO 13. YARIŞMACI KİM OLDU?

İlk oyunun ardından ikinci bölümde yaratıcılıkta karşı karşıya gelen yarışmacılarda son ikiye kalan isimler Zübeyde ve Muratcan oldu. En güzel tabağı yaparak 13. isim olan Muratcan ana kadroya seçilen isim oldu.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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