MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde eski yarışmacıları programa konuk oluyor. Peki, MasterChef Tunahan kimdir, ne iş yapıyor? MasterChef Tunahan kaç yaşında, nereli? MasterChef Tunahan Ak Instagram hesabı! İşte detaylar...

Masterchef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne? 7 Aralık Masterchef ödül oyunu hangi ikili kazandı?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski sezon yarışmacıları yarışmaya konuk oldu. 2022 MasterChef yarışmasının eski yarışmacıları merak konusu oldu. MasterChef eski yarışmacılarından Tunahan Ak'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Tunahan kimdir, ne iş yapıyor? MasterChef Tunahan kaç yaşında, nereli? MasterChef Tunahan Ak Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TUNAHAN KİMDİR?

Yarışmaya katıldığı ilk bölümde patates yatağında bonfile yapan Tunahan Ak, iki jüri üyesinden "evet" oyu alarak ikinci tura çıkmayı başardı. MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okuduğunu ve 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalıştığını söyledi.

Hayatında bir değişiklik olması adında yarışmaya katıldığını belirten Tunahan Ak, MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Sosyal medya platformu Instagram'da @ttunahanak kullanıcı adıyla yer alan Tunahan'ın, Instagram'da 169 bin takipçisi bulunmaktadır.