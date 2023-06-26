Masterchef Tunahan kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Tunahan Ak oldu. Peki, Masterchef Tunahan Ak kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Tunahan Ak oldu. Peki, Masterchef Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Tunahan Ak hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Tunahan Ak All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Tunahan Ak ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF TUNAHAN KİMDİR?

Yarışmaya katıldığı ilk bölümde patates yatağında bonfile yapan Tunahan Ak, iki jüri üyesinden "evet" oyu alarak ikinci tura çıkmayı başardı. MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okuduğunu ve 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalıştığını söyledi.

Hayatında bir değişiklik olması adında yarışmaya katıldığını belirten Tunahan Ak, MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Tunahan Ak Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Tunahan Ak'ın İnstagram'da 175 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "ttunahanak" şeklindedir.

MASTERCHEF TUNAHAN HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Tunahan Ak 5. sezonda yani 2021 yılında yarışmıştır.