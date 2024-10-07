MasterChef Trabzon yağlaması tarifi! En güzel Trabzon yağlaması tarifi! Trabzon yağlaması tarifi nasıl yapılır? Trabzon yağlaması için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Trabzon yağlaması aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Trabzon yağlaması tarifi nasıl yapılır? Trabzon yağlaması nedir? Trabzon yağlaması nasıl yapılır, Trabzon yağlaması yapılırken nelere dikkat edilir

TRABZON YAĞLISI TARİFİ!

GEREKLİ MALZEMELER

1 adet kesme şeker

Yarım paket yaş maya

1 su bardağı ılık su

Aldığı kadar un

Üzeri için:

4 yemek kaşığı tereyağı

4 adet yumurta

.YAPILIŞI

Önce malzemelerle hamuru yoğurun ve 45 dakika dinlenmeye bırakın Dinlenmiş hamurdan 4 beze hazırlayın. Bezeleri unlayarak, merdaneyle küçük tabak kadar açın

Kenarlarının yüksek olması için, ortayı çukurlaştırın ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye aktarın. Tüm bezeleri öyle yaptıktan sonra, üzerlerine 1 yemek kaşığı tereyağı koyarak 200 derecede yağ eriyene kadar pişirin Sonra fırından çıkararak, fırça yardımıyla erimiş tereyağını kurumaması için kenarlarına sürerek, yumurtaları kırın

Tekrar pişene kadar, 200 derece fırında pişirin. Afiyet olsun.

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