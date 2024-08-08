MasterChef tortilla de patates tarifi! En güzel tortilla de patates tarifi! tortilla de patates tarifi nasıl yapılır? Tortilla de patates için malzeme

İspanyol mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif tortilla de patates aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tortilla de patates tarifi nasıl yapılır? Tortilla de patates nedir? Tortilla de patates nasıl yapılır, Tortilla de patates yapılırken nelere dikkat edilir

TORTİLLA DE PATATES MALZEMELERİ

Tuz

Biber

Zeytin yağı

1 soğan

8 yumurtalar

3 orta boy patates

Aşama 1

Patatesleri soyup küçük küpler halinde, soğanı ise dilimler halinde kesin.

2. adım

Bunları az yağda kapalı bir tavada pişirin. Kahverengi olmasına izin vermeyin. Tuz biber. Patateslerin iyice pişip pişmediğini kontrol edin.

Aşama 3

Yumurtaları çatal yardımıyla omlet şeklinde çırpın. Süzülmüş patatesleri ve soğanları ekleyin.

4. Adım

Her şeyi sıcak, yağlı tavaya dökün. 5 dakika kısık ateşte pişirin. Tortillayı bir tabağa kaydırıp ters çevirin ve diğer tarafını da 5 dakika pişirin.

Adım 5

Tortillanın tadını sıcak veya soğuk olarak çıkarın.