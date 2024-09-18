MasterChef Tortelli Di Patate tarifi! En güzel Tortelli Di Patate tarifi! Tortelli Di Patate tarifi nasıl yapılır? Tortelli Di Patate için malzemeler!

Makarnayemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tortelli Di Patate aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tortelli Di Patate tarifi nasıl yapılır? Tortelli Di Patate nedir? Tortelli Di Patate nasıl yapılır, Tortelli Di Patate yapılırken nelere dikkat edilir

TORTELLİ Dİ PATATEMALZEMELERİ

Hamur :

• 170 gr un

• 30 g yeniden öğütülmüş durum buğdayı irmiği

• 2 yumurta

• 1 tutam tuz

İçi için

• 180 gr patates

• 3 yemek kaşığı parmesan

• hindistan cevizi

• tuz

• biber

• 60 g füme provola (isteğe bağlı varyant)

• 1/2 poşet safran (isteğe bağlı varyant)

Baharat:

• 30 gr tereyağı

• adaçayı yaprakları

• biber

TORTELLİ Dİ PATATE NASIL YAPILIR?

er şeyden önce, bir yığın un yapın. yumurtaları ve tuzu ortasına yerleştirin

Daha sonra yumurtaları bir çatalla çırpın, yavaş yavaş unu ekleyerek krema kıvamına getirin, tüm un karışıncaya kadar devam edin.

Artık yapışmayan yumuşak bir hamur elde edinceye kadar bir kazıyıcıyla veya ellerinizle yavaşça yoğurun.

Son olarak bir top oluşturun ve streç filmle sarın.

Son olarak streç filme sarıp oda sıcaklığında 30 dakika dinlenmeye bırakın.

Bu arada patatesleri yıkayıp haşlayın.

Daha sonra çatalın dişleri altında yumuşayınca suyunu süzün.

Bunları patates ezici yardımıyla ezin. Bir kaseye tuz, karabiber, parmesan koyun, isterseniz bu aşamada safran da ekleyebilirsiniz.

Yumuşak ve tamamen homojen bir karışım elde edinceye kadar iyice karıştırın:

Buzdolabında tamamen soğumaya bırakın.

Daha sonra hamuru elle veya makarna makinesiyle açmaya devam edin.

2 mm ince kalınlığa sahip olması önemlidir

Un serpilmiş bir seferde bir parça hamurla devam edin. Makineye yerleştirin, hamuru açın. kendi üzerine geri katlayın. Hamuru tekrar makineye yuvarlayın.

Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar her zaman biraz '00 un ekleyerek işlemi 3-4 kez tekrarlayın.

Son olarak 1 çay kaşığı dolusu çok soğuk iç dolgusunu hamurun ortasından biraz daha az olacak şekilde hazırlayın, içine provola peyniri parçaları koyun (dilerseniz)

Topları yaparken yaklaşık 2 parmak arayla düzenleyin.

Tüm patatesli raviolinizi hazırlamak için şu şekilde ilerleyin:

Patatesli tortelliyi oldukça büyük bir tencerede bol su ve tuzla pişirin.

Yüzeye çıkar çıkmaz yaklaşık 2 dakika içinde hazır olacaklar!

Bunları delikli bir kaşıkla boşaltın ve doğrudan bir tavaya yerleştirin; bu arada tereyağını birkaç adaçayı yaprağıyla ısıtın.

Son olarak tavada orta ateşte soteleyin, doğranmış adaçayı ve öğütülmüş karabiberi ekleyerek 1 dakika kadar kavurun.

Patates Tortelli'nizi sıcak olarak servis edin.