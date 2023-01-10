MasterChef Tolga kimdir? MasterChef Tolga kaç yaşında, nereli? MasterChef Tolga İnstagram hesabı!

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacılardan Tolga'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Tolga kimdir? MasterChef Tolga İnstagram hesabı! MasterChef Tolga Şener kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacılardan Tolga'nın hayatı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri Tolga Şener'in hayatını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Tolga kimdir? MasterChef Tolga İnstagram hesabı! MasterChef Tolga kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TOLGA KİMDİR?

31 yaşında olan Tolga Şener yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Astronomi mezunu olan Tolga iki yıldır aşçılık yapıyor. Yarışmacı ilk turda kadayıflı karides yapmıştı ve iki evet almıştı. Tolga Şener, Instagram'da @tolga.falan kullanıcı adıyla 23.3 bin takipçisi bulunmaktadır.