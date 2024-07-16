Masterchef Tolga kimdir, kaç yaşında, hangi sezon yarıştı? Tolga Şener kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Tolga kimdir? Masterchef eski yarışmacılarından Tolga Şener kimdir merak ediliyor. Masterchef Tolga hakkında kaç yaşında ve hangi sezon yarıştı araştırılıyor. Peki, Masterchef Tolga kimdir? İşte Masterchef Tolga kaç yaşında, nereli, evli mi yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF TOLGA KİMDİR?

Tolga Şener, Ankara'dan yarışmaya katılmış 32 yaşında bir aşçıdır. Üniversite eğitimini astronomi bölümünde tamamlamasına rağmen, iki yıldır aşçılık yapmaktadır. MasterChef 2022 sezonuna yedeklerden dahil olmuş ve yarışmayı 6. olarak bitirmiştir. All Star seçmelerinde yaratıcı tabakları ile öne çıkarak ana kadroya girmeye hak kazanmıştır. MasterChef All Star'da son olarak 11. sırada yarışmaya veda etmiştir.

MASTERCHEF TOLGA HANGİ SEZON YARIŞTI?

Masterchef Tolga 6. sezon (2022-2023) ve 7. sezon All Star (2023-2024) yarışmıştır.