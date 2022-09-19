Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Tolga Şener geliyor. Masterchef Tolga yedek kadroda bulunuyordu ve ana kadroya giren isimlerden birisi oldu. Peki, Masterchef 2022 Tolga Şener kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef Tolga ana kadroya dahil oldu mu? Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Tolga Şener kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tolga Şener ana kadroya kaldı mı? Tolga Şener üst tura geçti mi? Masterchef Tolga kimdir, ana kadroya girdi mi? Masterchef 2022 Tolga Şener kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

TOLGA ŞENER KİMDİR?

Tolga Şener 31 yaşında ve yarışmaya Ankara'dan katılmıştır. Aşçı olan Tolga Şener Astronomi mezunuyken gastronomi ile ilgilenmeye başlamıştır. Tolga Şener Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda ise en iyi tabağı çıkartarak 3. tura yükseldi. Tolga Şener bugün 1 Ağustos 2022 Masterchef'te 3. turda mücadele ediyor. Tolga Şener yedek kadroda yer alıyordu. Geçtiğimiz gün yapılan yarışmada ana kadroya girmeye hak kazandı.

MASTERCHEF TOLGA ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Masterchef 2022'de Tolga Şener 17 Eylül yapılan yarışmada en iyi tabak seçilerek yedeklerden ana kadroya girmeye hak kazandı.