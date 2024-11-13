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MasterChef tikvenik tarifi! En güzel tikvenik tarifi! Tikvenik tarifi nasıl yapılır? Tikvenik için malzemeler!

MasterChef tikvenik tarifi! En güzel tikvenik tarifi! Tikvenik tarifi nasıl yapılır? Tikvenik için malzemeler!
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Tikvenik tarifi MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel tikvenik hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında tikvenik hazırladı. Peki, tikvenik tarifi nedir? Tikvenik nasıl yapılır? Tikvenik nedir?

Cevizli yemek tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif tikvenik aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, tikvenik tarifi nasıl yapılır? Tikvenik nedir? Tikvenik nasıl yapılır, tikvenik yapılırken nelere dikkat edilir?

TİKVENİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gr yufka

800 gr kabak

200 gr şeker

150 gr ceviz

100 ml ayçiçek yağı

1 çay kaşığı tarçın

TİKVENİK TARİFİ

Adım 1/6

Açtığınız hamur tabakalarını tek büyük bir daire şeklinde dizin.

Adım 2/6

Balkabağı rendeleyin ve şeker, tarçın ve cevizle karıştırın.

Adım 3/6

Yufkayı biraz yağla kaplayın.

Adım 4/6

İç harcı yufkanın her yerine eşit şekilde yayın. Yufkayı açın.

Adım 5/6

Ruloyu tepsiye spiral şeklinde dizin.

Adım 6/6

Kabuk altın rengi olana kadar, yaklaşık 20 ila 30 dakika, 250°C'de fırında balkabağı turtasını pişirin.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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