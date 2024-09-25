MasterChef tikka masala tarifi! En güzel tikka masala tarifi! Tikka masala nasıl yapılır? Tikka masala için gerekli malzemeler!

Tavuk yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif tikka masala aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, tikka masala nasıl yapılır? Tikka masala nedir? Tikka masala nasıl yapılır, tikka masala yapılırken nelere dikkat edilir?

TİKKA MASALA MALZEMELERİ

800 gr tavuk göğsü

125 gr doğal sade yoğurt

Yarım limon suyu

Yarım çay kaşığı garam masala (Hint baharat karışımı)

rendelenmiş zencefil

1 tutam füme kırmızı biber

3 diş sarımsak

tuz

Sos için:

300 gr domates püresi

50 gr taze sıvı krema

1 beyaz soğan

1 yemek kaşığı esmer şeker

1 tutam zerdeçal tozu

sızma zeytinyağı

1 tutam kimyon tozu

1 tutam füme kırmızı biber

1 tutam toz biber

1 diş sarımsak

kişniş

tuz

Tavuk göğsünü küp şeklinde doğrayın .

Doğal sade yoğurdu, taze rendelenmiş zencefil, garam masala, füme kırmızı biber, limon suyu ve bir tutam tuzla birlikte bir kaseye koyup karıştırın.

Tavuk göğüs parçalarını marine edip üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında birkaç saat dinlenmeye bırakın.

Tavuk göğsünü buzdolabından çıkarın ve pişirmeden önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Bir fırın tepsisi alın ve pişirme kağıdını yerleştirin.

Marine edilmiş tavuk göğsünü tavaya paylaştırın ve önceden ısıtılmış havalandırmalı fırında 200°'de altın rengi oluncaya kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

Fırından çıkarın ve tavuk tikka masala için sosu hazırlayın.

Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın .

Kırmızı biber, kırmızı biber, kimyon, zerdeçal, esmer şeker ve domates püresini ekleyip karıştırın.

Yaklaşık 10 dakika kısık ateşte pişirin .

Taze sıvı kremayı ekleyip karıştırın.

Fırında pişen tavukları da ekleyip iyice karıştırın.

Tavuğu birkaç dakika sosta pişirin ve ardından tavuk tikka masala'yı bir tutam taze doğranmış kişniş ile tabaklarda servis edin.