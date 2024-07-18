MASTERCHEF TESTİ KEBABI TARİFİ l Masterchef Testi Kebabı nasıl yapılır? Testi Kebabının malzemeleri ve püf noktaları neler?

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yapılan Testi kebabı geleneksel bir kebap çeşididir.Testi kebabı, genellikle kil veya toprak bir testi içerisinde pişirilen et yemeğidir. Masterchef'te bu akşam yapılacak olan Testi kebabı tarifi, malzemeler ve püf noktalar neler? İşte, Testi Kebabı hakkında detaylar…

TESTİ KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

500 gr Kuzu eti

250 gr tereyağı

1 çorba kaşığı un

4 büyük domates

4-5 su bardağı et suyu

1 su bardağı sıvı yağ

3 orta boy patates

3 orta boy havuç

300 gr ayıklanmış bezelye

Yarım demet maydanoz

3 orta boy soğan

MASTERCHEF TESTİ KEBABI NASIL YAPILIR?

Öncelikle geniş bir tavada tereyağını eritin. Ardından sebzeleri ekleyin ve yüksek ateşte eti mühürler gibi kavurun. Baharatları ilave edip karışımı hazırlayın. Sonra testinin içine bu karışımı doldurun. Testinin ağzını önce yağlı kağıt, sonra alüminyum folyo ile kapatın ve yüksek dereceli fırına verin. Yaklaşık 2 saat kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra testiyi kırarak sıcak servis yapın.

Bu şekilde testi kebabınız mükemmel bir lezzete sahip olacak.