Üye Girişi
Haberler

MASTERCHEF TESTİ KEBABI TARİFİ l Masterchef Testi Kebabı nasıl yapılır? Testi Kebabının malzemeleri ve püf noktaları neler?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Masterchef'te bu akşam yarışmacılara testi kebabı yaptırılacak. Osmanlı saray mutfağının önemli tatlarından Testi Kebabı nasıl yapılır ? Masterchef Testi Kebabının malzemeleri ve püf noktaları neler? sorularının cevabını haberin devamında bulabilirsiniz.

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yapılan Testi kebabı geleneksel bir kebap çeşididir.Testi kebabı, genellikle kil veya toprak bir testi içerisinde pişirilen et yemeğidir. Masterchef'te bu akşam yapılacak olan Testi kebabı tarifi, malzemeler ve püf noktalar neler? İşte, Testi Kebabı hakkında detaylar…

TESTİ KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

  • 500 gr Kuzu eti
  • 250 gr tereyağı
  • 1 çorba kaşığı un
  • 4 büyük domates
  • 4-5 su bardağı et suyu
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 3 orta boy patates
  • 3 orta boy havuç
  • 300 gr ayıklanmış bezelye
  • Yarım demet maydanoz
  • 3 orta boy soğan

MASTERCHEF TESTİ KEBABI TARİFİ l Masterchef Testi Kebabı nasıl yapılır? Testi Kebabının malzemeleri ve püf noktaları neler?

MASTERCHEF TESTİ KEBABI NASIL YAPILIR?

Öncelikle geniş bir tavada tereyağını eritin. Ardından sebzeleri ekleyin ve yüksek ateşte eti mühürler gibi kavurun. Baharatları ilave edip karışımı hazırlayın. Sonra testinin içine bu karışımı doldurun. Testinin ağzını önce yağlı kağıt, sonra alüminyum folyo ile kapatın ve yüksek dereceli fırına verin. Yaklaşık 2 saat kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra testiyi kırarak sıcak servis yapın.

Bu şekilde testi kebabınız mükemmel bir lezzete sahip olacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

MasterChef Osmanlı Saray Gastronomi Televizyon Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

 Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı

 Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

 Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et

Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title