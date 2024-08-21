MasterChef Tepsi Mantı tarifi! En güzel Tepsi Mantı tarifi! Tepsi Mantı tarifi nasıl yapılır? Tepsi Mantı için malzemeler!

Mantı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tepsi Mantı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tepsi Mantı tarifi nasıl yapılır? Tepsi Mantı nedir? Tepsi Mantı nasıl yapılır, Tepsi Mantı yapılırken nelere dikkat edilir

TEPSİ MANTISI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

İç harcı için gerekli malzemeler;

Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

• 300 gram kıyma

• 1 büyük boy soğan rendelenmiş

• Bir tutam maydanoz

• Kırmızı toz biber

• Tuz

• 1 yemek kaşığı salça

• 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Kırmızı Sosu için gerekli malzemeler;

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 2 yemek kaşığı salça

• Tuz

• Kırmızıbiber

Hamur için gerekli malzemeler; Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

• 3 su bardağı un

• 1 yumurta

• Tuz

• Aldığı kadar ılık su

Beyaz sosu için gerekli malzemeler;

• 1 kase yoğurt

• 1-2 diş sarımsak rendelenmiş

• Tuz

TEPSİ MANTISI NASIL YAPILIR?

Hamur malzemeleri yoğurma kabına alınıp oldukça sert bir hamur olacak şekilde yoğurulur. Yarım saat kadar dinlemeye bırakılır.

• İç malzeme harcı bir kapta karıştırılıp hazır edilir.

• Dinlenen hamurdan bezeler yapılır yaklaşık 3 beze çıkıyor. Her bir beze tek tek açılır.

• Açılan hamur katlanır ve kare şekiller çıkacak şekilde kesilir.

• Kesilen küçük karelere iç harçtan konulup iki kenarı birleştirilip yağlanmış fırın tepsisine dizilir.

• Bütün hamur bitince mantıklarımız fırınlanır. Kızarınca fırından alınır.

• Mantımız fırında iken sosları hazırlanır. Kırmızı sos için tereyağında salça kavrulur toz biber ve tuzu ilave edilir takriben yarım su bardağı su ilave edilir kaynayınca ocaktan alınır.

• Beyaz sos için yoğurdunuza sarımsaklar rendelenip tuz ilave edilir ve karıştırılır biraz akışkan kıvamda olmalı.

• Su ısıtıcısında su ısıtılır tepsimiz ocağa alınır ısınan sudan üzerini geçecek kadar ilave edilir mantılar yumuşayınca ocaktan alınır.

• Servis tabağına aktarılan mantılara yoğurt ve salçalı sostan birer kaşık konulup servis edilir.