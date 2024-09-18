Üye Girişi
Haberler

MasterChef'ten En Güzel Maltagliati All'Arrabbiata Tarifi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en iyi Maltagliati All'Arrabbiata tarifini hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Makarna severlerin denemesi gereken bu tarif, aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet olarak öne çıkıyor. Peki, Maltagliati All'Arrabbiata nasıl yapılır? Neler dikkate alınmalıdır? İşte detaylar...

Masterchef Maltagliati All'Arrabbiata tarifi! En güzel Maltagliati All'Arrabbiata tarifi! Maltagliati All'Arrabbiata tarifi nasıl yapılır? Maltagliati All'Arrabbiata için malzemeler!

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Maltagliati All'Arrabbiata hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Maltagliati All'Arrabbiata hazırladı. Peki, Maltagliati All'Arrabbiata tarifi nedir? Maltagliati All'Arrabbiata nasıl yapılır? Maltagliati All'Arrabbiata nedir?

Makarnayemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Maltagliati All'Arrabbiata aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Maltagliati All'Arrabbiata tarifi nasıl yapılır? Maltagliati All'Arrabbiata nedir? Maltagliati All'Arrabbiata nasıl yapılır, Maltagliati All'Arrabbiata yapılırken nelere dikkat edilir

MALTAGLİATİ ALL'ARRABBİATA MALZEMELERİ

Rigate 320

Süzülmüş soyulmuş domates 380 gr

Sarımsak 1 diş

Küçük kurutulmuş pul biber 3

Tatmak için maydanoz

Tatmak için sızma zeytinyağı

Tatmak için tuz

MALTAGLİATİ ALL'ARRABBİATA NASIL YAPILIR?

Makarna all'arrabbiata yapmak için önce bir tavaya biraz yağ koyun, ateşi açın ve dilimlenmiş sarımsakları ekleyin.

Tekrar bulmaktan hoşlanmazsanız, bütün olarak bırakıp daha sonra çıkarabilirsiniz.

Yağ ve sarımsağa tercih ettiğiniz miktarda pul biberi ekleyin.

Birkaç dakika kavurduktan sonra soyulmuş domatesleri ekleyin.

Tadı birleştirmek için tuzlayın ve karıştırın.

Kısık ateşte maksimum 10 dakika pişirin.

Makarnayı bol tuzlu suda haşlayıp, al dente iken süzüp tavaya aktarın, sos çok ince olursa biraz pişirme suyu ekleyin.

Karıştırın, baharatlayın ve isterseniz biraz doğranmış taze maydanoz ekleyin.

Tabağa alıp sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

MasterChef MasterChef Türkiye

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki!

Türkiye'den ilk tepki! "Netanyahu savaşı yaymak istiyor"

 Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik var!

 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo

İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 9 ölü 2800 yaralı

Dünya böylesini ilk kez gördü: 9 ölü 2800 yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana elektrik kesintisi! 18-19 Eylül Yüreğir, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 18 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 18 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 18 Eylül 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 18 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 18 Eylül Çarşamba İstanbul'da hava yağmurlu mu, nasıl olacak? Dinamo Zagreb hangi ülkenin takımıdır? Dinamo Zagreb hangi ligde oynuyor? Milan Liverpool maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Milan Liverpool geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Stuttgart maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Stuttgart geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Türk Telekom CEO'su kim? Ümit Önal kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });