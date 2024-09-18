MasterChef'ten En Güzel Maltagliati All'Arrabbiata Tarifi!
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en iyi Maltagliati All'Arrabbiata tarifini hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Makarna severlerin denemesi gereken bu tarif, aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet olarak öne çıkıyor. Peki, Maltagliati All'Arrabbiata nasıl yapılır? Neler dikkate alınmalıdır? İşte detaylar...
Masterchef Maltagliati All'Arrabbiata tarifi! En güzel Maltagliati All'Arrabbiata tarifi! Maltagliati All'Arrabbiata tarifi nasıl yapılır? Maltagliati All'Arrabbiata için malzemeler!
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Maltagliati All'Arrabbiata hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Maltagliati All'Arrabbiata hazırladı. Peki, Maltagliati All'Arrabbiata tarifi nedir? Maltagliati All'Arrabbiata nasıl yapılır? Maltagliati All'Arrabbiata nedir?
Makarnayemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Maltagliati All'Arrabbiata aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Maltagliati All'Arrabbiata tarifi nasıl yapılır? Maltagliati All'Arrabbiata nedir? Maltagliati All'Arrabbiata nasıl yapılır, Maltagliati All'Arrabbiata yapılırken nelere dikkat edilir
MALTAGLİATİ ALL'ARRABBİATA MALZEMELERİ
Rigate 320
Süzülmüş soyulmuş domates 380 gr
Sarımsak 1 diş
Küçük kurutulmuş pul biber 3
Tatmak için maydanoz
Tatmak için sızma zeytinyağı
Tatmak için tuz
MALTAGLİATİ ALL'ARRABBİATA NASIL YAPILIR?
Makarna all'arrabbiata yapmak için önce bir tavaya biraz yağ koyun, ateşi açın ve dilimlenmiş sarımsakları ekleyin.
Tekrar bulmaktan hoşlanmazsanız, bütün olarak bırakıp daha sonra çıkarabilirsiniz.
Yağ ve sarımsağa tercih ettiğiniz miktarda pul biberi ekleyin.
Birkaç dakika kavurduktan sonra soyulmuş domatesleri ekleyin.
Tadı birleştirmek için tuzlayın ve karıştırın.
Kısık ateşte maksimum 10 dakika pişirin.
Makarnayı bol tuzlu suda haşlayıp, al dente iken süzüp tavaya aktarın, sos çok ince olursa biraz pişirme suyu ekleyin.
Karıştırın, baharatlayın ve isterseniz biraz doğranmış taze maydanoz ekleyin.
Tabağa alıp sıcak olarak servis yapın.
Afiyet olsun!