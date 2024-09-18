MasterChef'ten En Güzel Maltagliati All'Arrabbiata Tarifi!

Masterchef Maltagliati All'Arrabbiata tarifi! En güzel Maltagliati All'Arrabbiata tarifi! Maltagliati All'Arrabbiata tarifi nasıl yapılır? Maltagliati All'Arrabbiata için malzemeler!

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Maltagliati All'Arrabbiata hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Maltagliati All'Arrabbiata hazırladı. Peki, Maltagliati All'Arrabbiata tarifi nedir? Maltagliati All'Arrabbiata nasıl yapılır? Maltagliati All'Arrabbiata nedir?

Makarnayemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Maltagliati All'Arrabbiata aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Maltagliati All'Arrabbiata tarifi nasıl yapılır? Maltagliati All'Arrabbiata nedir? Maltagliati All'Arrabbiata nasıl yapılır, Maltagliati All'Arrabbiata yapılırken nelere dikkat edilir

MALTAGLİATİ ALL'ARRABBİATA MALZEMELERİ

Rigate 320

Süzülmüş soyulmuş domates 380 gr

Sarımsak 1 diş

Küçük kurutulmuş pul biber 3

Tatmak için maydanoz

Tatmak için sızma zeytinyağı

Tatmak için tuz

MALTAGLİATİ ALL'ARRABBİATA NASIL YAPILIR?

Makarna all'arrabbiata yapmak için önce bir tavaya biraz yağ koyun, ateşi açın ve dilimlenmiş sarımsakları ekleyin.

Tekrar bulmaktan hoşlanmazsanız, bütün olarak bırakıp daha sonra çıkarabilirsiniz.

Yağ ve sarımsağa tercih ettiğiniz miktarda pul biberi ekleyin.

Birkaç dakika kavurduktan sonra soyulmuş domatesleri ekleyin.

Tadı birleştirmek için tuzlayın ve karıştırın.

Kısık ateşte maksimum 10 dakika pişirin.

Makarnayı bol tuzlu suda haşlayıp, al dente iken süzüp tavaya aktarın, sos çok ince olursa biraz pişirme suyu ekleyin.

Karıştırın, baharatlayın ve isterseniz biraz doğranmış taze maydanoz ekleyin.

Tabağa alıp sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun!