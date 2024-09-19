MasterChef'te Yeni Tarif: Pljeskavica Ajvar Nasıl Yapılır?

Masterchef Pljeskavica Ajvar tarifi! En güzel Pljeskavica Ajvar tarifi! Pljeskavica Ajvar tarifi nasıl yapılır? Pljeskavica Ajvar için malzemeler!

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Pljeskavica Ajvar hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Pljeskavica Ajvar hazırladı. Peki, Pljeskavica Ajvar tarifi nedir? Pljeskavica Ajvar nasıl yapılır? Pljeskavica Ajvar nedir?

Balkan Mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Pljeskavica Ajvar aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Pljeskavica Ajvar tarifi nasıl yapılır? Pljeskavica Ajvar nedir? Pljeskavica Ajvar nasıl yapılır, Pljeskavica Ajvar yapılırken nelere dikkat edilir?

PLJESKAVİCA AJVAR MALZEMELERİ

300 gr kıyma

300 gr kıyma

1/2 beyaz soğan

1 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı tatlı kırmızı biber

kırmızı

biber maydanoz

tuz

karabiber

ajvar sos

4 pide rulosu

Soğanı , sarımsağı ve maydanozu doğrayın .? İki tür kıymayı, doğranmış sebzeleri, baharatları ve otları birleştirin ve tekrar karıştırın. Etin marinenin lezzetini alması için karışımı birkaç saat buzdolabında dinlenmeye bırakın. 4 büyük köfteye bölüp elinizle ezerek , ete avuç içi büyüklüğünde omlet şeklini verin. Şekli mümkün olduğunca dairesel hale getirerek ayarlayın. Burgerleri yağlanmış ızgarada her iki tarafı da kızarana kadar pişirin. Eti, sıcak pidenin üzerine, ayvar sos ve birkaç ince dilim çiğ soğan eşliğinde, çok sıcak olarak servis edin .