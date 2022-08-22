TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde yedek kadrolar belli oluyor. Masterchef'te yedek kadroya kimler girdi araştırılıyor. Peki, Masterchef'te yedek kadroya kim girdi? 21 Ağustos Masterchef kim kazandı?

Masterchef yarışmasında bu akşam yedek kadrolar belli oluyor. Masterchef'te yedek kadroya kim girdi ve 21 Ağustos Masterchef kim kazandı merak ediliyor. Sevilerek izlenen Masterchef yarışması bu akşam yedek kadrolar belirleniyor. Masterchef'te yedek kadroya kim girdi? 21 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef yedek kadrosu! Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE YEDEK KADROYA KİM GİRDİ?

Bu akşam yayınlanan bölümde yedek kadrolar belirleniyor. Kıyasıya mücadele veren yarışmacılar yedek kadroya girmek için yarıştılar.

MASTERCHEF YEDEK KADROSU

Makbule

Görkem

Sema

Cenkay