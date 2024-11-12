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MasterChef'te Rogan Josh Tarifi! En Güzel Rogan Josh Nasıl Yapılır?

MasterChef'te Rogan Josh Tarifi! En Güzel Rogan Josh Nasıl Yapılır?
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MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en güzel rogan josh hazırlamak için yarıştı. Hint mutfağı tarifleri arasında yer alan rogan josh, özel aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile dikkat çeken bir lezzet. Peki, rogan josh tarifi nasıl yapılır? Rogan josh yapılırken nelere dikkat edilir? İşte, rogan josh tarifi ve gereken malzemeler...

Masterchef Rogan Josh tarifi! En güzel rogan josh tarifi! Rogan josh tarifi nasıl yapılır? Rogan josh için malzemeler!

Rogan Josh tarifi MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel rogan josh hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında rogan josh hazırladı. Peki, rogan josh tarifi nedir? Rogan josh nasıl yapılır? Rogan josh nedir?

Hint mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif rogan josh aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, rogan josh tarifi nasıl yapılır? Rogan josh nedir? Rogan josh nasıl yapılır, Rogan josh yapılırken nelere dikkat edilir?

ROGAN JOSH İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Sos için:

1 kırmızı biber (kaba doğranmış)

1 demet taze kişniş

2 çay kaşığı kişniş tohumu (kavrulmuş ve öğütülmüş)

2 çay kaşığı kimyon tohumu (kızarmış ve öğütülmüş)

1 çay kaşığı karabiber (kaba öğütülmüş)

2 çay kaşığı Pul biber

1 çay kaşığı zerdeçal

2 çay kaşığı Garam Masala

1 tutam Tuz

2 yemek kaşığı domates salçası

Et için:

1 yemek kaşığı fıstık yağı

1 poşet tarçın çubuğu

5 Kakule meyvesi (hafifçe ezilmiş)

3 adet defne yaprağı (kurutulmuş)

4 yemek kaşığı karanfil

1 soğan (kaba doğranmış)

600 gr kuzu fileto (yaklaşık 3cm küp)

2 diş sarımsak (soyulmuş ve ezilmiş)

1 adet zencefil (rendelenmiş)

100 gr doğal yoğurt

ROGAN JOSH TARİFİ

Öncelikle kişniş saplarını (yapraklarını değil), kırmızı biberi, öğütülmüş baharatları ve tuzu bir karıştırıcıda karıştırın. Domates salçasını ekleyin ve her şeyi karıştırıp birleştirin.

Yağı kalın tabanlı bir tavada ısıtın, tarçın çubuğunu, kakule kabuklarını, defne yaprağını ve karanfili ekleyin ve 2 dakika kızartın.

Soğanı ve ardından kuzu eti ekleyin, sürekli karıştırarak 4-5 dakika kızartın; sarımsak ve zencefili ekleyip 2 dakika pişirmeye devam edin.

Şimdi önceden hazırladığınız sosu miksere ekleyin ve sürekli karıştırarak 2 dakika pişirmeye devam edin.

Şimdi preparatın içine 400 ml su dökün, üzerini bir kapakla örtün ve hazırlığı pişene kadar yaklaşık 40-50 dakika pişirin.

Şimdi yoğurdu karıştırın ve 10 dakika daha pişirin.

Mis kokulu ve lezzetli amb rogan josh'unuzu basmati pirinci, naan ekmeği eşliğinde servis edin ve dilerseniz birkaç kişniş yaprağıyla süsleyin.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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