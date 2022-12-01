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MasterChef'te ödülü kim kazandı? MasterChef'te dün akşam 50 bin TL'yi kim aldı?

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MasterChef'te ödülü kim kazandı? MasterChef'te dün akşam 50 bin TL'yi kim aldı?

Masterchef'te bugün ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor ve MasterChef'te ödülü kim kazandı? MasterChef'te dün akşam 50 bin TL'yi kim aldı? Soruları araştırılıyor. Peki, MasterChef'te ödülü kim kazandı? MasterChef'te dün akşam 50 bin TL'yi kim aldı?

MasterChef'te eskiler - yeniler kim kazandı? 30 Kasım MasterChef ödül oyununu kim kazandı?MasterChef'te eskiler - yeniler kim kazandı? 30 Kasım MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 1 Aralık Perşembe ödül oyunu oynandı. Ödül oyununda birbirinden eğlenceli anlar yaşandı. Yayınlanan bölüm ile birlikte izleyiciler Masterchef'te ödülü kim kazandı? Sorusunu Bu haberimizde merak eden MasterChef izleyicileri için MasterChef'te ödülü kim kazandı? Sorusunu yanıtlayacağız. Peki, MasterChef'te ödülü kim kazandı? MasterChef'te dün akşam 50 bin TL'yi kim aldı?

MASTERCHEF'TE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

En iyi 4 ikili:

- Kıvanç - Safanur

- Sergen - Tolga

- Emir - Büşra

- Batuhan - Ayaz

4. olan ikili : Büşra ve Emir

3. olan ikili : Kıvanç ve Safanur

2. olan ikili : Batuhan ve Ayaz

1. olan ikili : Tolga ve Sergen

Günün kazananı TOLGA & SERGEN ikilisi oldu ve ödülün sahibi oldular.

MasterChef'te ödülü kim kazandı? MasterChef'te dün akşam 50 bin TL'yi kim aldı?

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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