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Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 29 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı?

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 29 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı?
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Tv8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu akşam ödül oyunu oynanacak. En iyi yemeği yapan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Masterchef'te en son 150 Bin TL değerinde ödül oyunu oynandı ve ödülün sahibi Erim oldu. Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 29 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı?

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 29 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? Tv8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu akşam kıyasıya bir mücadele var. Masterchef'te ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında, son olarak 150 bin TL değerindeki büyük ödül oyunu oynandı. Yarışmada ödülü kazanan isim Erim oldu.

Bu akşam oynanacak büyük ödülün sahibi henüz belli değildir.

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 29 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef'te bu hafta eleme adayları:

  1. Kaan
  2. Şirin
  3. Semih

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 29 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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