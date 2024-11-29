Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 29 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı?

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 29 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? Tv8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu akşam kıyasıya bir mücadele var. Masterchef'te ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında, son olarak 150 bin TL değerindeki büyük ödül oyunu oynandı. Yarışmada ödülü kazanan isim Erim oldu.

Bu akşam oynanacak büyük ödülün sahibi henüz belli değildir.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef'te bu hafta eleme adayları: