Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? Tv8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu akşam kıyasıya bir rekabet vardı. Yarışmacılar 150 Bin TL büyük ödülün sahibi olmak için yarışmacılar jüri üyelerine sundular. Masterchef'te ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'de ekrana gelen MasterChef'te bu akşam 150 bin TL değerindeki büyük ödül için heyecan dorukta. Yarışmacılar, iki aşamadan oluşan ödül oyununda hünerlerini sergileyecek. İlk etapta başarılı olanlar, final turuna geçerek en iyi yemeklerini jüriye sunacak ve büyük ödülün sahibi olmaya çalışacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef'in yeni sezonunda dünyaca ünlü şefler arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan Şef Danilo Zanna bu yıl yarışmacılara hem bilgilerini aktaracak hem de aralarından bir kişiyi şampiyon yapacak.