Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? Tv8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu akşam kıyasıya bir rekabet vardı. Yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak için en iyi Kadınbudu Köfteyi jüri üyelerine sundular. Masterchef'te ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te ödül oyununun heyecanı doruklara çıktı. Yoğun bir rekabetin yaşandığı bu mücadelede kazanan isim belli olduğunda, detaylarla haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?