Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 13 Aralık Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı?

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 13 Aralık Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? Tv8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu akşam kıyasıya bir mücadele var. Masterchef'te 200 Bin TL değerinde ödül oyunu oynandı ve ödülün sahibi belli oldu. Masterchef'te ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında, 200 bin TL değerindeki büyük ödül oyunu oynandı. Yarışmada ödülü kazanan isim Beyza oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef yarışmasında bu hafta eleme adayları Şirin, Erim ve Alper oldu.