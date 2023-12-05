MasterChef'te Nohut Dürüm Yarışıyor: Peki Nohut Dürüm Nasıl Yapılır?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en güzel Nohut dürümü hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Ağızda dağılan kıvamıyla öne çıkan Nohut dürüm, izleyicilerin de mutfaklarında denemek isteyeceği bir tarif oldu. Peki, Nohut dürüm nasıl yapılır ve nelere dikkat edilmeli? İşte, evde klasik Nohut dürüm tarifi ve MasterChef'te yapılan Nohut dürüm hakkında detaylar.
Nohut dürüm tarifi! MasterChef Nohut dürüm nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Nohut dürüm hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Nohut dürüm hazırladı. Peki, Nohut dürüm nedir? Nohut dürüm nasıl yapılır? Nohut dürüm nedir?
Dürüm lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Nohut dürüm ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Nohut dürüm nasıl yapılır? Nohut dürüm nedir? Nohut dürüm nasıl yapılır, Nohut dürüm yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Nohut dürüm yapıldı, evde klasik Nohut dürüm yapıldı! İşte en güzel Nohut dürüm!
NOHUT DÜRÜM TARİFİ!
MALZEMELER
Üzeri için
2 adet soğan
2 adet domates
1 adet maydanoz
4 adet marul
Patates kızartması
Tuz
Pulbiber
Genel malzemeler:
Sumak
2 su bardağı kadar nohut
Nohutu haşlamak için kemikli et tercih edilebilir
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı pulbiber
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
Tuz
4 tane tandır lavaş
YAPILIŞI
- Öncelikle nohutlarınızı bir gece önceden bol suda ıslayalım. Düdüklü tencereye alın üzerine biraz tuz ve kemikli eti koyun ve sıcak suyu ekleyip pişirin.
- Pişen nohudun suyunu süzün. Eti kullanmıyoruz. Geniş bir tavaya zeytinyağı ve tereyağını koyalım üzerine nohutları ilave edelim ve biraz kavuralım.
- Kızarmaya başlayınca baharatlarını ilave edelim. Biraz daha kavuralım ve altını kapatalım. Domatesi ve soğanı ince ince dilimleyelim. Maydanoz ve marulu da ince ince doğrayalım.
- 2 tane orta boy patatesi doğrayıp kızartalım. Lavaş üzerine tüm malzemeleri dizip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.