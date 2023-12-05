MasterChef'te Nohut Dürüm Yarışıyor: Peki Nohut Dürüm Nasıl Yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en güzel Nohut dürümü hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Ağızda dağılan kıvamıyla öne çıkan Nohut dürüm, izleyicilerin de mutfaklarında denemek isteyeceği bir tarif oldu. Peki, Nohut dürüm nasıl yapılır ve nelere dikkat edilmeli? İşte, evde klasik Nohut dürüm tarifi ve MasterChef'te yapılan Nohut dürüm hakkında detaylar.

Nohut dürüm tarifi! MasterChef Nohut dürüm nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Nohut dürüm hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Nohut dürüm hazırladı. Peki, Nohut dürüm nedir? Nohut dürüm nasıl yapılır? Nohut dürüm nedir?

Dürüm lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Nohut dürüm ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Nohut dürüm nasıl yapılır? Nohut dürüm nedir? Nohut dürüm nasıl yapılır, Nohut dürüm yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Nohut dürüm yapıldı, evde klasik Nohut dürüm yapıldı! İşte en güzel Nohut dürüm!

NOHUT DÜRÜM TARİFİ!

MALZEMELER

Üzeri için

2 adet soğan

2 adet domates

1 adet maydanoz

4 adet marul

Patates kızartması

Tuz

Pulbiber

Genel malzemeler:

Sumak

2 su bardağı kadar nohut

Nohutu haşlamak için kemikli et tercih edilebilir

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı pulbiber

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

4 tane tandır lavaş

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