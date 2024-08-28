MasterChef Kuru Fasülye tarifi! En güzel Kuru Fasülye tarifi! Kuru Fasülye tarifi nasıl yapılır? Kuru Fasülye için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kuru Fasülye aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kuru Fasülye tarifi nasıl yapılır? Kuru Fasülye nedir? Kuru Fasülye nasıl yapılır, Kuru Fasülye yapılırken nelere dikkat edilir

KURU FASÜLYE MALZEMELERİ



Fasulyeyi bir gece önceden suya alın ve bekletin. Islama suyunu dökün ve fasulyeyi haşlayın.

Küp küp doğranmış biber ve soğanı sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun.

Salçayı ekleyp kavurmaya devam edin. Daha sonra kuru fasuleyeleri ekleyip kavurmaya devam edin. Etsiz kuru fasulye yaparken su eklenmeden önce bolca kavurmak gerekmektedir.

3-4 dakika kavurup 3 parmak üzerine su geçene kadar su ilave edin. Baharatları da ekleyip harlı ateşte 5 dk pişirin. Fasulyeler yumuşayana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

KURU FASULYE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Çayeli Kuru Fasulye Yemeği

Malzemeleri şeker fasulyesi , dana veya tosun but kısmından alınmış, sinirsiz ve yağsız çiğ kırmızı et, tereyağı, kuru soğan, domates salçası, tuzdur.

Rize Çayeli Kuru Fasulye Yemeği 02.01.2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

Karaman Etli Kuru Fasulye Yemeği

Karaman'da yapılan etli kuru fasulye yemeğidir. Malzemeleri, kuru fasulye, soğan, tereyağı, salça, kuşbaşı et, tuz, kırmızı biberdir.

Nevşehir Tandır Fasulyesi

Nevşehir'de güveç de yapılan kuru fasulye yemeğidir. Malzemeleri ,kuru fasulye, parça et, salça, baharat, tere yağdır.

Ordu Akkuş Şeker Fasulyesi Yemeği

Ordu'da Akkuş şeker fasulyesi ile yapılan kuru fasulye yemeğidir. Malzemeleri, Akkuş kuru fasulyesi, soğan, salça, kıyma, pul biber ve tereyağıdır.

Denizli Etli Kuru Fasulye

Denizli'de yapılan etli kuru fasulye yemeğidir. Malzemeleri, kuru fasulye, kuzu eti, kuru soğan , salça, kırmızı toz biber, su, tuz, sıvı yağdır.