Masterchef'te kim kazandı? Masterchef ana kadroya giren isimler belli oldu mu? Masterchef 2022 kadrosu!

TV8 ekranından yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Masterchef'te kim kazandı ve ana kadroya kim girdi merak ediliyor. Masterchef ana kadrosu belli oldu mu ve Masterchef'te kim kazandı gündeme geldi. Peki, Masterchef'te kim kazandı? Masterchef ana kadroya giren isimler belli oldu mu?

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MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

Masterchef yarışması TV8 ekranından seyircisi ile buluşuyor. Son yayınlanan bölümde yedekler belli oldu.

MASTERCHEF'TE YEDEK KADROYA KİM GİRDİ?

Son yayınlanan bölümde yedek kadrolar belirleniyor. Masterchef'te yedek kadroya girenler Makbule, Görkem, Sema ve Cenkay oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor!

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF 2022 KADROSU