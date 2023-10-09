Masterchef Kerem mi Sefa mı elendi sorusu araştırılıyor. TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Masterchef'te kim elendi ve Masterchef elenen kim oldu merak ediliyor. Masterchef eleme adayları kimler ve Masterchef Eda mı elendi sorusuna yanıt aranıyor. Masterchef All Star eleme adayı kim soruları gündeme geliyor. Peki, Masterchef'te kim elendi? Masterchef eleme adayları kimler? 8 Ekim 2023 Masterchef elenen kim oldu?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef eleme adayları kimler? 8 Ekim 2023 Masterchef elenen kim oldu?

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8 EKİM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Hafta boyu verilen dokunulmazlık mücadelelerinin sonucunda Eda, Alican, Kerem, Tanya, Ayaz, Cemre ve Hasan gecenin eleme adayları seçilmişti. İlk etapta kalamar ve isot reçeli verilen yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istendi. Oyununun sonunda Hasan, Cemre ve Kerem lezzetli yemekler yaparak yarışmaya devam etmeyi başardı.

MASTERCHEF ELENEN KİM OLDU?

Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde bir kişi hayallerine veda edecektir. Eda, Alican, Kerem, Tanya, Ayaz, Cemre ve Hasan'ın mücadele ettiği eleme oyununda elenen isim Eda oldu.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM?

Masterchef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Eda, Alican, Kerem, Tanya, Ayaz, Cemre ve Hasan arasında eleme heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda ise tabağını eksik ürünle çıkaran Eda, hayallerine veda etti.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?