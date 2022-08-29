Masterchef'te kim elendi? Masterchef'e ilk veda eden kim oldu? 28 Ağustos Masterchef

TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef izleyiciyi ekranlara kitliyor. Takımların oluşturulmasıyla beraber daha da heyecan katarken izleyiciler dün akşam gerçekleşen Masterchef ilk elemesini merak ediyor. Yakın zaman önce başlayan 2022 Masterchef macerası yarışmacılar için heyecanla devam ediyor. Masterchef'te kim elendi? Masterchef'e ilk veda eden kim oldu?

Oynanan takım oyunları sonrasında eleme potasına bazı isimler girmişti. O isimlerden birisi dün akşam Masterchef hayallerine veda ederek Masterchef'in ilk elenen ismi oldu. Şef eleme potasında olan yarışmacılardan siyah sarımsak ile yaratıcı bir tabak çıkartmasını istedi. Şefler verilen malzemeyi en doğru kullanan kişi olarak Büşra, Dilan ve Gamze'yi seçti. Kalan yarışmacılardan Şeyma, Kaan ve Fatmanur ise Somer şefin imza yemeğini yaptılar. Peki, Masterchef'te kim elendi? Masterchef'e ilk veda eden kim oldu?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Oynanan takım oyunları sonucu eleme adayları seçildi. Ardından ise eleme potasındaki yarışmacılar potadan çıkabilmek için yarıştı. İlk etapta şeflerin belirlediği ana malzeme ile yaratıcı yemek yapan yarışmacılar ikinci etapta Somer şefin imza yemeğini yapmak için mücadele etti. İkinci etaba kalan Şeyma, Kaan ve Fatmanur arasından Masterchef'e ilk veda eden isim Şeyma oldu. Dün akşamki Masterchef bölümünde hayallerine ilk veda eden isim Şeyma için zor anlar yaşandı. Hayallerine veda etmesinin ardından şu sözlerle 2022 Masterchef'e veda etti:

''Ben bunu hissettim, bütün gün o duygu oradan geliyor. Emindim ama yine de savaşmak istedim. Şefim şimdi şöyle, ben bu kazayı geçirdiğim zaman bütün değer yargılarım değişti. Buraya gelirken en başta müthiş bir istekle geldim. Geldiğim günden beri diyorum ki evet daha iyi bir hayat çocuklarıma sunabilirim. Yemek aşkım devam ediyor, her zaman denemeye devam edeceğim.''