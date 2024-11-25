Masterchef'te kim elendi? Masterchef 24 Kasım'da kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef yarışmasında dün akşam kim elendi ve Tv8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında eleme adayları kimler olduğu gündeme geliyor. Masterchef'te kim elendi? Masterchef 24 Kasım'da kim gitti, eleme adayları kim? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef yarışmasına bu hafta veda eden isim Muratcan oldu.

MASTERCHEF MURATCAN KİMDİR?

27 yaşındaki Muratcan Sural, 8 yıldır mutfak sektöründe yer alıyor ve gastronomi alanında yüksek lisans yapmıştır. Yenilikçi ve sürdürülebilir tabaklarıyla dikkat çeken Muratcan, MasterChef'in ilk turunda 3D gıda yazıcı kullanarak hazırladığı aslan balığı tabağıyla öne çıkmıştır.