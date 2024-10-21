Masterchef'te kim elendi? Masterchef 21 Pazartesi MasterChef'te Ekim'de kim gitti, kim veda etti?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef Türkiye'de her hafta heyecan dorukta ve izleyiciler, 20 Ekim Pazar günü gerçekleşen eleme gecesinde kimin elendiğini merakla bekliyor. Masterchef'in bu kritik eleme gecesi, yarışmacılar için büyük bir stres kaynağı olurken, izleyiciler de hangi yarışmacının hayallerine veda edeceğini öğrenmek için ekran başına kilitleniyor. Yarışmanın her hafta giderek daha zorlayıcı hale gelen etapları, rekabeti artırırken, aşçılık yeteneklerini en iyi şekilde sergileyemeyen bir isim yarışmaya veda ediyor. Peki, Masterchef'te kim elendi? 20 Ekim Pazar eleme gecesinde elenen isim kim oldu?

ANA KADRODA KİMLER VAR?

Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

22. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

122.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta Masterchef'te Zübeyde elenen isim oldu.



MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM?

Bu hafta Masterchef yarışmasında eleme adayları belli oldu.

1. Aday:Onur

2. Aday:Eda

3. Aday:Nigar

4. Aday:Akın

5. Aday:Emre

6. Aday: Nevzat

ELEME HEYECANI DEVAM EDİYOR

4 isim arasından irisi hayallerine veda edecek.

ELENEN İSİM AÇIKLANDI

MasterChef Nevzat bu gece elenen isim oldu.