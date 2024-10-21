Üye Girişi
Haberler

Masterchef'te kim elendi? Masterchef 21 Pazartesi MasterChef'te Ekim'de kim gitti, kim veda etti?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef 21 Pazartesi MasterChef'te Ekim'de kim gitti, kim veda etti?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Masterchef'te kim elendi? MasterChef'te bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. 20 Ekim Pazar günü gerçekleşen eleme gecesinde hangi yarışmacının MasterChef'ten ayrıldığı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Masterchef 21 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef Türkiye'de her hafta heyecan dorukta ve izleyiciler, 20 Ekim Pazar günü gerçekleşen eleme gecesinde kimin elendiğini merakla bekliyor. Masterchef'in bu kritik eleme gecesi, yarışmacılar için büyük bir stres kaynağı olurken, izleyiciler de hangi yarışmacının hayallerine veda edeceğini öğrenmek için ekran başına kilitleniyor. Yarışmanın her hafta giderek daha zorlayıcı hale gelen etapları, rekabeti artırırken, aşçılık yeteneklerini en iyi şekilde sergileyemeyen bir isim yarışmaya veda ediyor. Peki, Masterchef'te kim elendi? 20 Ekim Pazar eleme gecesinde elenen isim kim oldu?

ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

22. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

122.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta Masterchef'te Zübeyde elenen isim oldu.


MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM?

Bu hafta Masterchef yarışmasında eleme adayları belli oldu.

1. Aday:Onur

2. Aday:Eda

3. Aday:Nigar

4. Aday:Akın

5. Aday:Emre

6. Aday: Nevzat

ELEME HEYECANI DEVAM EDİYOR

Masterchef'te kim elendi? Masterchef 20 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim?

4 isim arasından irisi hayallerine veda edecek.

ELENEN İSİM AÇIKLANDI

Masterchef'te kim elendi? Masterchef 21 Pazartesi MasterChef'te Ekim'de kim gitti, kim veda etti?

MasterChef Nevzat bu gece elenen isim oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Televizyon MasterChef Yaşam

Her an enselerindeydi! Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı

'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı

 Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum

Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu
Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor Fenerbahçe GENİŞ ÖZET? 2-2 Samsunspor Fenerbahçe maçı BEİN ÖZET izle! Hangi antik kent Aydın il sınırları içerisinde yer alır? Aspendos hangi ilde, Efes hangi ilde, Afrodisias hangi ilde, Assos hangi ilde? 21 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 21 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? Sergen Yalçın tam adı ne, gerçek ismi ne? Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adıdır? 20 Ekim Pazar 500 bin TL soru cevabı ne? Hangisinden 69 gün önce,9 Ekim 1903'te New York Times'taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.