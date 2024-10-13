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Masterchef'te kim elendi? Masterchef 13 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef 13 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim?
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Masterchef'te kim elendi? Masterchef Türkiye'nin 13 Ekim tarihli bölümünde yarışmaya veda eden isim merak konusu oldu. Eleme adayları arasında yer alan yarışmacılar, performansları ile jürinin karşısına çıktı. Masterchef'te eleme potasında kimlerin olduğu ve kimin elendiği izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, bu akşam Masterchef'te kim elendi?

TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu akşam kim gitti ve Masterchef'te kim elendi sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te kim elendi? Masterchef 13 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? Masterchef eleme adayları kimler ve bu akşam Masterchef'e kim veda ettiği merak ediliyor. Masterchef'te kim elendi? Masterchef eleme adayları kim? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

TV8'de yayınlanan MasterChef programında, bu haftanın eleme adayları Alper, Zübeyde, Nevzat, Emre, Akın, Nigar ve Eda olarak belirlendi.

Masterchef'te kim elendi? Masterchef 13 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef 13 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef 13 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef 13 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef 13 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim?

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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