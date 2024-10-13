Masterchef'te kim elendi? Masterchef 13 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim?

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

TV8'de yayınlanan MasterChef programında, bu haftanın eleme adayları Alper, Zübeyde, Nevzat, Emre, Akın, Nigar ve Eda olarak belirlendi.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?