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MasterChef'te kim elendi? 29 Eylül Pazar eleme gecesinde elenen isim kim oldu?

MasterChef'te kim elendi? 29 Eylül Pazar eleme gecesinde elenen isim kim oldu?
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MasterChef'te bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. 29 Eylül Pazar günü gerçekleşen eleme gecesinde hangi yarışmacının MasterChef'ten ayrıldığı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Masterchef Türkiye'de her hafta heyecan dorukta ve izleyiciler, 29 Eylül Pazar günü gerçekleşen eleme gecesinde kimin elendiğini merakla bekliyor. MasterChef'in bu kritik eleme gecesi, yarışmacılar için büyük bir stres kaynağı olurken, izleyiciler de hangi yarışmacının hayallerine veda edeceğini öğrenmek için ekran başına kilitleniyor. Yarışmanın her hafta giderek daha zorlayıcı hale gelen etapları, rekabeti artırırken, aşçılık yeteneklerini en iyi şekilde sergileyemeyen bir isim yarışmaya veda ediyor. Peki, MasterChef'te kim elendi? 29 Eylül Pazar eleme gecesinde elenen isim kim oldu?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te 29 Eylül Pazar gününün elenen yarışmacısı henüz belli olmadı.

MasterChef'te kim elendi? 29 Eylül Pazar eleme gecesinde elenen isim kim oldu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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