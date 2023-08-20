TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Masterchef'te kim elendi ve Masterchef elenen kim oldu merak ediliyor. Masterchef All Star eleme adayı kim soruları gündeme geliyor. Peki, Masterchef'te kim elendi? 20 Ağustos 2023 Masterchef elenen kim oldu? Masterchef All Star eleme adayı kim?

Masterchef yarışması seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. 20 Ağustos 2023 Masterchef elenen isim kim oldu ve Masterchef son bölüm kim elendi merak ediliyor. Masterchef'te kim elendi? Masterchef elenen kim oldu? Masterchef All Star eleme adayı kim? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te kim elendi? 20 Ağustos 2023 Masterchef elenen kim oldu? Masterchef All Star eleme adayı kim? Detaylar haberimizdedir…

20 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef yarışması izleyiciler tarafından merakla izleniyor. Bu haftanın eleme adayları Sergen, Esra, Alican, Sefa, Azize, Rıfat ve Ayaz oldu. Bu akşam yayınlanacak olan eleme gecesi bölümünde bir kişi Masterchef All Star'a veda edecektir.

MASTERCHEF ELENEN KİM OLDU?

Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde bir kişi hayallerine veda edecektir. Bu haftanın eleme adayları Sergen, Esra, Alican, Sefa, Azize, Rıfat ve Ayaz oldu. Bu hafta kimin elendiği henüz belli değildir.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM?

Haftanın 1. eleme adayı : Sergen

Haftanın 2. eleme adayı : Esra

Haftanın 3. eleme adayı : Alican

Haftanın 4. eleme adayı : Sefa

Haftanın 5. eleme adayı : Azize

Haftanın 6. eleme adayı : Rıfat

Haftanın 7. eleme adayı: Ayaz

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?