Masterchef'te kim elendi? 20 Ağustos 2023 Masterchef elenen kim oldu? Masterchef All Star eleme adayı kim?
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TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Masterchef'te kim elendi ve Masterchef elenen kim oldu merak ediliyor. Masterchef All Star eleme adayı kim soruları gündeme geliyor. Peki, Masterchef'te kim elendi? 20 Ağustos 2023 Masterchef elenen kim oldu? Masterchef All Star eleme adayı kim?
Masterchef yarışması seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. 20 Ağustos 2023 Masterchef elenen isim kim oldu ve Masterchef son bölüm kim elendi merak ediliyor. Masterchef'te kim elendi? Masterchef elenen kim oldu? Masterchef All Star eleme adayı kim? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te kim elendi? 20 Ağustos 2023 Masterchef elenen kim oldu? Masterchef All Star eleme adayı kim? Detaylar haberimizdedir…
Masterchef yarışması izleyiciler tarafından merakla izleniyor. Bu haftanın eleme adayları Sergen, Esra, Alican, Sefa, Azize, Rıfat ve Ayaz oldu. Bu akşam yayınlanacak olan eleme gecesi bölümünde bir kişi Masterchef All Star'a veda edecektir.
Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde bir kişi hayallerine veda edecektir. Bu haftanın eleme adayları Sergen, Esra, Alican, Sefa, Azize, Rıfat ve Ayaz oldu. Bu hafta kimin elendiği henüz belli değildir.
Haftanın 1. eleme adayı : Sergen
Haftanın 2. eleme adayı : Esra
Haftanın 3. eleme adayı : Alican
Haftanın 4. eleme adayı : Sefa
Haftanın 5. eleme adayı : Azize
Haftanın 6. eleme adayı : Rıfat
Haftanın 7. eleme adayı: Ayaz
TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?