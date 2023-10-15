TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen Masterchef yarışmasında 15 Ekim 2023 tarihinde kimin elendiği merak konusu oldu. TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Masterchef'te kim elendi ve Masterchef elenen kim oldu merak ediliyor. Peki, Masterchef'te kim elendi? 15 Ekim 2023 Masterchef elenen kim oldu? Masterchef eleme adayları kimler?

Masterchef'te kim elendi? 15 Ekim 2023 Masterchef elenen kim oldu? Masterchef eleme adayları kimler?

Masterchef'te kim elendi gündeme geliyor. Masterchef yarışması seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. 15 Ekim 2023 Masterchef elenen isim kim oldu ve Masterchef son bölüm kim elendi merak ediliyor. Masterchef'te kim elendi? Masterchef elenen kim oldu? Masterchef All Star eleme adayı kim? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te kim elendi? 15 Ekim 2023 Masterchef elenen kim oldu? Masterchef eleme adayları kimler? Detaylar haberimizdedir…

15 EKİM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef yarışması izleyiciler tarafından merakla izleniyor. Bu akşam yayınlanacak olan eleme gecesinde Tahsin, Tolga, Metin, Sergen, Kerem, Esra ve Kıvanç eleme potasına girdi.

MASTERCHEF ELENEN KİM OLDU?

Masterchef All Star yarışmasında Tahsin, Tolga, Metin, Sergen, Kerem, Esra ve Kıvanç aday oldu. Masterchef jüri üyeleri, kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan ördek göğsü ve firik buğdayı ile yemek yapmalarını istediler. Bu hafta kimin elendiği henüz belli değildir.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM?

Masterchef yarışmasında bu hafta Tahsin, Tolga, Metin, Sergen, Kerem, Esra ve Kıvanç eleme adayı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?