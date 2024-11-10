MasterChef'te kim elendi? 10 Kasım MasterChef eleme adayları kimler, potaya kim girdi?

Masterchef eleme adayları kimler ve bu hafta MasterChef programında kimler potaya girdiği merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına 10 Kasım Pazar akşamı kimin elendiği belli olacak. MasterChef'te kim elendi? MasterChef eleme adayları kimler, potaya kim girdi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. 9 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan dokunulmazlık oyununda, en kötü tabağı hazırlayan Semih, haftanın 4. ve son eleme adayı olarak belirlendi.

Nigar

Kaan

Eda

Semih

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında henüz kimin elendiği belli değildir. 10 Kasım Pazar günü yarışmacılar, jüri üyeleri için kuru domatesten yaratıcı bir tabak hazırlayacak.