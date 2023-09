MasterChef'te kim düştü? Dilara'ya ne oldu?

MasterChef Türkiye All Star'da heyecan her geçen gün artarak devam ediyor. MasterChef Türkiye All Star bugün akşam 95. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıktı ve Dilara'nın yaşadığı kaza gndem oldu. Peki, MasterChef'te kim düştü? Dilara'ya ne oldu?