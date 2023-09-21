MasterChef Türkiye All Star'da heyecan her geçen gün artarak devam ediyor. MasterChef Türkiye All Star bugün akşam 95. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıktı ve Dilara'nın yaşadığı kaza gndem oldu. Peki, MasterChef'te kim düştü? Dilara'ya ne oldu?

Bu haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun oynanacağı bölümde gecenin konsepti bademli yemekler olacak. Mavi takım ve kırmızı takım en iyi bademli yemekleri yapmak için tezgah başına geçiyor. Peki, MasterChef'te kim düştü? Dilara'ya ne oldu?

MASTERCHEF'TE KİM DÜŞTÜ?

Bu haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun oynanacağı bölümde gecenin konsepti bademli yemekler olacak. Mavi takım ve kırmızı takım en iyi bademli yemekleri yapmak için tezgah başına geçti, Yemekler yapılırken Dilara talihsizlik yaşadı. Yere düşen Dilara'nın bölümü yeni bölüm sonrası belli olacak.