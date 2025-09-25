MasterChef'te kavga mı çıktı? MasterChef'te kavga neden çıktı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te sular durulmuyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, izleyicilerin hiç beklemediği anlar yaşandı. Mehmet Yalçınkaya ile bir yarışmacı arasında yaşanan sert tartışma sosyal medyada şimdiden gündem oldu. Tartışmanın nasıl başladığı ve nereye varacağı merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MASTERCHEF'TE KAVGA MI ÇIKTI?

Masterchef Türkiye dokuzuncu haftasında tansiyon yükseldi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Mavi takım kaptanı Çağatay ile Mehmet Şef arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Mehmet Şef, uyarılarına rağmen arkadaşlarıyla konuşmaya devam eden Çağatay'ı stüdyodan kovdu. Ancak Çağatay, dışarı çıkmak yerine öfkeyle şefin üzerine yürüyünce, diğer yarışmacılar araya girerek onu sakinleştirmeye çalıştı. O anlar fragmana damga vurdu.

MASTERCHEF ÇAĞATAY KİMDİR?

27 yaşındaki Doğanoğlu'nun İstanbul doğumlu olduğu kaynaklarda yer alırken, Antalya'nın Finike ilçesiyle de bağlantısı bulunduğu belirtiliyor. Ancak aslen nereli olduğuna dair net bir bilgi bulunmuyor. Özel şef (private chef) olarak çalışan Doğanoğlu'nun, bir dönem İstanbul'da bir ailenin özel aşçısı olarak görev yaptığı; ardından ise Afrika'ya gitme kararı aldığı biliniyor. Şu anda Liberya'da bir madende görev yapan Doğanoğlu, burada yaklaşık 50 kişilik ekibe günlük yemekler hazırlıyor.

MASTERCHEF'TE NEDEN KAVGA ÇIKTI?

Masterchef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde tansiyon yine yükseldi. Şefler yarışmacıların tabaklarını değerlendirirken stüdyoda yaşanan gürültü dikkat çekti. Uyarılara rağmen konuşmaya devam eden yarışmacılar arasında Çağatay en çok tepki çeken isim oldu.

Şeflerin uyarılarını umursamayan Çağatay, "Neyse benim dükkanım var, siz düşünün" sözleriyle ortamı daha da gerdi. Mehmet Şef ise bu sözler karşısında sessiz kalamadı ve daha önce uyardığı Çağatay'a sert çıkıştı:

"Bak seni geçen de uyardım, burada yarışmacılarla konuşuyoruz. Ağzını yüzünü oynatman bir tarafa, yukarıyla... çık dışarı yeter ya!"

Bu sözlerin ardından stüdyodan çıkmak üzere harekete geçen Çağatay, kendini tutamayarak şefe karşılık verdi. Olayın büyümemesi için diğer yarışmacılar araya girip Çağatay'ı sakinleştirmeye çalıştı.

Yeni bölümde yaşanan bu gergin anlar, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

MASTERCHEF ÇAĞATAY ELENDİ Mİ?

İzleyiciler, yaşanan bu olayların ardından "Çağatay yarışmadan diskalifiye mi edilecek?" ya da "Kendi isteğiyle mi ayrılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Çağatay'ın yarışmadaki geleceği, bu akşam yayınlanacak bölümle birlikte netleşecek. Gözler şimdi MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde.