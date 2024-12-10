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MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
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Dün akşam yayınlanan MasterChef son bölümünde kaptanlık oyununu kazanan kişi Mavi Takım'ın kaptanı oldu. 9 Aralık 2024 tarihinde oynanan kaptanlık oyununda, Mavi Takım'ın kaptanı olarak seçilen yarışmacı gündeme geliyor. Bu haftanın Kırmızı Takım ve Mavi Takımları belli oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?

Masterchef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu haftanın takımları belli oldu. Dün akşam (9 Aralık) yayınlanan MasterChef yarışmasında Mavi Takım kaptanı kim olduğu açıklandı. MasterChef'te kaptan hangi yarışmacı oldu? Kırmızı Takım kaptanı kim? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, bu oyunda en iyi performanslarını sergileyerek kaptan olma şansı yakalamak için mücadele etti. Zorlu mücadele sonrasında, Mavi Takım ve Kırmızı Takım kaptanları açıklandı. Kaptanların belirlenmesinin ardından ise takımlar oluşturuldu ve yarışmacıların hangi takımlarda yer aldığı belli oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te bu haftanın mavi takım kaptanı Kerem olurken kırmızı takım kaptanı ise Semih oldu.

Mavi Takım

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

Kırmızı Takım

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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