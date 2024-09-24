MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam (23 Eylül) MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?

Masterchef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu haftanın takımları belli oldu. Dün akşam (23 Eylül) yayınlanan MasterChef yarışmasında Mavi Takım kaptanı kim olduğu açıklandı. MasterChef'te kaptan hangi yarışmacı oldu? Kırmızı Takım kaptanı kim? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'in popüler yarışma programı MasterChef'te dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, kaptanlık için en iyi performanslarını sergileyerek bu unvanı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Zorlu oyunun ardından Mavi Takım ve Kırmızı Takım kaptanları belirlendi. Kaptanlar açıklandıktan sonra ise takımlar oluşturularak, yarışmacıların hangi takımlarda yer aldığı netleşti.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te bu haftanın Mavi Takım kaptanı Akın olurken Kırmızı Takım kaptanı ise Zübeyde oldu.

Mavi Takım

Kırmızı Takım