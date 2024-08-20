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MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?

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Dün akşamki MasterChef bölümünde kaptanlık oyununu kazanan kişi Mavi Takım'ın kaptanı oldu. 19 Ağustos 2024 tarihinde oynanan kaptanlık oyununda, Mavi Takım'ın kaptanı olarak seçilen yarışmacı gündeme geliyor. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?

Masterchef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu haftanın takımları belli oldu. Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu açıklandı. MasterChef'te kaptan hangi yarışmacı oldu? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Nevzat ile birlikte son ikiye kalan Onur, şeflerin beğenisini kazandı ve Mavi Takım kaptanı olarak seçildi.

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kırmızı Takım kaptanı olarak Beyza'yı seçen Onur'un bu seçimi stüdyoda kahkahalara yol açtı. Beyza'ya önlüğünü takdim eden Onur, yanlışlıkla Şirin'in önlüğünü giydi. Yarışmacıların gülüşmeleriyle durumu fark eden Onur, "Heyecandan ne yaptığımı bilmiyorum" diyerek durumu açıkladı.

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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