Masterchef'te Kaan ana kadroya girdi mi? 2024 Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar!

Masterchef'te Kaan ana kadroya girdi mi? 2024 Masterchef ana kadroya giren yarışmacıları kimler olduğu merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmacı izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde ana kadroya girecek 18. yarışmacı belirlendi. Masterchef'te Kaan ana kadroya girdi mi? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF KAAN ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan Kaan, yaptığı yemekle yarışmaya damga vurdu. MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde ana kadroya girecek 18. yarışmacı Kaan oldu.

2024 MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI KİMLER?

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14.Zeynep

15. Nigar

16. Beyza

17. Emre

18. Kaan