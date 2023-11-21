Ispanaklı ravioli tarifi! MasterChef Ispanaklı ravioli nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Ispanaklı ravioli hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Ispanaklı ravioli hazırladı. Peki, Ispanaklı ravioli nedir? Ispanaklı ravioli nasıl yapılır? Ispanaklı ravioli nedir?

Ravoli lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Ispanaklı ravioli ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Ispanaklı ravioli nasıl yapılır? Ispanaklı ravioli nedir? Ispanaklı ravioli nasıl yapılır, Ispanaklı ravioli yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Ispanaklı ravioli yapıldı, evde klasik Ispanaklı ravioli yapıldı! İşte en güzel Ispanaklı ravioli!

ISPANAKLI RAVİOLİ TARİFİ!

MAKARNA İÇİN:

• 3 yumurta

• 200 gr 00 un

• 100 g yeniden öğütülmüş durum buğdayı irmiği

DOLGU İÇİN:

• 300 gr kuru karışık ricotta

• 400 gr ıspanak (atıksız)

• 5-6 yemek kaşığı rendelenmiş Parmigiano Reggiano

• küçük hindistan cevizi

• 1 yumurta

• tuz

• biber

SEZON İÇİN:

• 70 gr tereyağı

• Parmesan peyniri

• taze adaçayı

Ev yapımı ricotta ve ıspanaklı mantıyı hazırlamak için yumurtalı makarnayla başlayın: hamur tahtasında iki unla bir havuz açın ve yumurtaları ortasına kabuklayın. Çatalla karıştırmaya başlayın ve pürüzsüz ve elastik bir hamur elde edene kadar kuvvetlice yoğurun. Streç filme sarıp oda sıcaklığında en az 30 dakika dinlendirin. Bu arada ıspanakları temizleyip birkaç kez yıkayın. Sadece yıkamadan arta kalan suyla birkaç dakika pişirin.

Onları boşaltın ve ellerinizin arasında iyice sıkın. Mezzaluna veya bıçağı kullanarak kesme tahtası üzerinde ince ince doğrayın. Bunları bir kaseye aktarın ve yumurtayı, rendelenmiş parmesanı, ricotta'yı, tadına göre hindistan cevizini, tuzu ve karabiberi ekleyin. Birleşene kadar karıştırın ve sıkma torbasına aktarın.

Dinlenme süresinden sonra hamuru oklava veya uygun makine ile açın. Tırtıklı bir çarkla, yaklaşık 6 cm genişliğinde şeritler halinde azar azar kesin ve doldurma somunlarını 4-5 cm aralıklarla üstüne yerleştirin.

İkinci bir gevşek hamur şeridi ile örtün ve parmak uçlarınızla bastırarak tüm havanın çıkması için dolguyu kapatın. Aynı tekerleği kullanarak mantıyı oluşturun. Unlanmış hamur tahtasına yavaş yavaş yerleştirin.

Bitirdikten sonra ricotta ve ıspanaklı mantıyı büyük bir tencerede tuzlu suyla birkaç dakika pişirin. Bunları oluklu bir kaşıkla boşaltın ve sıcak bir pişirme kabına aktarın. Adaçayı ve rendelenmiş Parmigiano Reggiano ile birlikte bol miktarda eritilmiş tereyağı ile tatlandırın. Derhal servis yapın.