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Masterchef puan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza puanları kaç?

Masterchef puan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza puanları kaç?
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Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de finale doğru heyecan giderek artıyor. Yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, izleyiciler puan durumunu ve ceket kazananları merak ediyor. İlk iki ceketi Kerem ve Onur kazanırken, 3. ceketi kazanan henüz belli olmadı. Eda, Semih, Erim ve Beyza'nın puanları ve 3. ceketin sahibi bu akşam belli olacak. Peki, Masterchef puan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza puanları kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te finale yaklaşılıyor. MasterChef puan tablosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Masterchef puan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza puanları kaç?

MASTERCHEF 3. CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef'te 3. ceket kazanmak için 4 aday var.

4 aday bugün ikinci ceket için mücadele edecek.

İŞTE YARIŞMACILAR
EDA

MasterChef'te Finale Yaklaşılıyor: Puan Durumu ve Ceket Kazananlar

SEMİH

MasterChef'te Finale Yaklaşılıyor: Puan Durumu ve Ceket Kazananlar


ERİM

MasterChef'te Finale Yaklaşılıyor: Puan Durumu ve Ceket Kazananlar


BEYZA

MasterChef'te Finale Yaklaşılıyor: Puan Durumu ve Ceket Kazananlar

3. CEKETİ KİM KAZANDI?

3. ceketi kazanan isim bu akşam belli olacak.

CEKET KAZANAN YARIŞMACILAR KİM?
1. Ceket: Kerem

MasterChef'te Finale Yaklaşılıyor: Puan Durumu ve Ceket Kazananlar


2. Ceket: Onur

MasterChef'te Finale Yaklaşılıyor: Puan Durumu ve Ceket Kazananlar


3. Ceket:

24 ARALIK MASTERCHEF PUAN DURUMU NE?

Masterchef'te birinci ceketin sahibi Kerem olurken, ikici ceketin sahibi Onur oldu. 3. ceketi kazanan henüz netleşmedi.

Puanlama son durum:

Masterchef puan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza puanları kaç?

Puanlama devam ediyor....

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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