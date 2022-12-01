MasterChef'te eskiler - yeniler kim kazandı? 30 Kasım MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

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MASTERCHEF'TE ESKİLER - YENİLER KİM KAZANDI?

Masterchef programında son yayınlanan bölümde yarışmacılara sürpriz yapıldı. Haftanın ödül oyunu farklı bir konsept ile gerçekleşti. Eski sezon yarışmacıları ile yeni sezon yarışmacıları mücadele verdi.

Masterchef jürisi, yarışmacılardan yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istediler. Zencefil ve ayvayı kullanarak yemek yapmalarını istediler. Ancak tek bir kural vardı tatlı olmayacak.

30 KASIM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef eski sezonda yarışan ve 30 Kasım'da tezgah başında olan yarışmacılar:

Sergen, Ekin, Tahsin, Sefa, Emir, Safanur, Güzide, Özgül, Batuhan oldu. Bununla beraber, oyunun ödülü ise 50 bin TL.

MasterChef jürisinin değerlendirmesi ardından:

Kıvanç-Safanur,

Sergen-Tolga,

Emir-Büşra

Batuhan-Ayaz son dörde kaldı.

Büşra ve Emir dördüncü,

Kıvanç-Safanur üçüncü,

Ayaz-Batuhan ikinci olurken gecenin galibi ve ödülün kazananı Sergen ve Tolga oldu.