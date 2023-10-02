TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışmasında dün akşam bir veda yaşandı. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Masterchef Uğur mu, Tanya mı elendiği merak ediliyor. Masterchef'te elenen yarışmacı kimdir ve 1 Ekim Masterchef'e veda eden yarışmacı gündeme geliyor. Peki, Masterchef'te elenen yarışmacı kimdir?

Masterchef'te elenen yarışmacı kimdir? Masterchef Uğur mu, Tanya mı elendi? 1 Ekim Masterchef'e veda eden yarışmacı!

Masterchef'te elenen yarışmacı kimdir ve 1 Ekim Masterchef'e veda eden yarışmacı kim olduğu merak ediliyor. Yarışmacılar eleme oyununun ilk etabında yarışmacılar Porçini mantarı ve keçi tereyağı kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemekleri yapmaya çalıştı. Masterchef'te elenen yarışmacı kimdir? Masterchef Uğur mu, Tanya mı elendi? 1 Ekim Masterchef'e veda eden yarışmacı! Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE ELENEN YARIŞMACI KİMDİR?

Masterchef yarışmasına bu hafta veda eden isim Uğur Kardaş oldu.

MASTERCHEF UĞUR MU, TANYA MI ELENDİ?

Gecenin sonunda yarışmaya veda eden isim 2018 şampiyonu Uğur Kardaş oldu. Elendikten sonra "Ben sonuna kadar tabağımdan memnunum nasibim buymuş" diyen Kardaş'ın sözleri ile gündeme geldi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Masterchef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Tanya, Eren, Uğur, Barış, Kıvanç, Esra ve Batuhan arasında mücadele için yarıştılar. Gecenin sonunda ise yarışmaya veda eden isim Uğur oldu.

1 EKİM MASTERCHEF'E VEDA EDEN YARIŞMACI

Yarışmanın ikinci turuna kalan Tanya, Uğur, Kıvanç ve Batuhan ise Somer Sivrioğlu'nun tarifiyle Perdeli Pilav yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda yemeğini istediği gibi pişiremeyen 2018 MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş yarışmaya veda etti.