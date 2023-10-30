Masterchef'te Metin mi elendi sorusu araştırılıyor. TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Masterchef'te kim elendi ve Masterchef elenen kim oldu merak ediliyor. Masterchef Kerem mi, Metin mi elendi sorusuna yanıt aranıyor. Masterchef All Star eleme adayı kim soruları gündeme geliyor. Peki, Masterchef'te elenen yarışmacı kim? 30 Ekim Masterchef'te Metin mi elendi?

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30 EKİM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Barbaros, Batuhan, Metin ve Tanya ise 2. tura kalarak Mehmet Yalçınkaya'nın "Denizden Kelebek Etkisi" isimli imza yemeğini yapmaya çalıştı. Yapılan tadımın sonunda yarışmaya veda eden isim geçtiğimiz sene şampiyon olarak tamamlayan Metin oldu.

MASTERCHEF ELENEN KİM OLDU?

Masterchef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Barbaros, Barış, Cemre, Metin, Esra, Tahsin ve Tanya arasıbnda eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı oyunun sonunda yarışmaya veda eden isim geçtiğimiz senenin şampiyonu Metin oldu.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM?

Yarışmanın ilk etabında şefler yarışmacılardan Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan bir tatlı yapmalarını istedi. 100 yazılı bir tatlı yapan yarışmacılar, yaptıkları jelleri karıştırınca ortalık karıştı. Kameralardan hangi jelin kime ait olduğu bulunmaya çalışsa da Metin ve Tanya'nın tabakları karışınca iki başarılı isim ikinci tura kaldı. Yarışmanın ilk etabını başarılı şekilde tamamlayan isimler ise Barış, Cemre, Esra ve Tahsin oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?