Masterchef'te Azize mi elendi sorusu araştırılıyor. TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Masterchef'te kim elendi ve Masterchef elenen kim oldu merak ediliyor. Masterchef Kerem mi, Azize mı elendi sorusuna yanıt aranıyor. Masterchef All Star eleme adayı kim soruları gündeme geliyor. Peki, Masterchef'te elenen yarışmacı kim? 22 Ekim Masterchef'te Azize mi elendi?

Masterchef Kerem mi, Azize mi elendi gündeme geliyor. Masterchef yarışması seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. 22 Ekim 2023 Masterchef elenen isim kim oldu ve Masterchef son bölüm kim elendi merak ediliyor. Masterchef'te kim elendi? Masterchef elenen kim oldu? Masterchef All Star eleme adayı kim? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te elenen yarışmacı kim? 22 Ekim Masterchef'te Azize mi elendi? Detaylar haberimizdedir…

22 EKİM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef yarışması izleyiciler tarafından merakla izleniyor. Bu akşam yayınlanacak olan eleme gecesinde Azize, Kıvanç, Eren, Cemre, Sergen, Alican ve Tanya eleme potasına girdi.

MASTERCHEF ELENEN KİM OLDU?

Masterchef All Star yarışmasında Azize, Kıvanç, Eren, Cemre, Sergen, Alican ve Tanya aday oldu. Masterchef jüri üyeleri, kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan yaratıcı yemekler yapmalarını istediler. Bu hafta yarışmaya vedan eden isim Azize oldu.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM?

Masterchef yarışmasında bu hafta Azize, Kıvanç, Eren, Cemre, Sergen, Alican ve Tanya eleme adayı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?