Masterchef'te elenen isim kim oldu? 23-24 Ekim Masterchef eleme gecesinde kim elendi? Atike mi? Fatma Nur mu? Tayfun mu?
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Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, MasterChef 23-24 Ekim 2022 kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Tayfun mu elendi? Fatma Nur mu elendi? Atike mi elendi? İşte detaylar...
Masterchef'de bu hafta kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te bugün bu sezonun ilk eleme oyunu oynanıyor. Son 3'e kalan Tayfun, Atike ve Fatma Nur'dan birisi yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 23 Ekim Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Atike mi? Fatmanur mu? Tayfun mu? Masterchef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…
1. turda en iyi 3 kişi:
- Metin
- Gamze
- Tolga
Buna göre Metin, Gamze ve Tolga en iyi 3 tabağı çıkartarak eleme turunu başarıyla tamamlıyor.
Bu akşam son 3'e kalan yarışmacılar Tayfun, Atike ve Fatma Nur olmuştu. Sonuçlar şöyle:
2. turda gecenin 1. si : Tayfun
2. turda gecenin 2. si : Fatma Nur
2. turda gecenin 3. sü : Atike
2. turda En iyi tabağı Tayfun çıkartıyor. Henüz gecenin en kötü 2. ve 3. tabağı belli olmadı.
Bugünkü eleme gecesinde Tayfun, Atike ve Fayma Nur üçlüsünden bir kişi yarışmaya veda edecek. Henüz veda eden isim açıklanmadı.
Elenen isim Atike oldu.