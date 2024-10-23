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Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında eleme adayları merak ediliyor. Yarışmada dün akşam (22 Ekim Salı) eleme adayları kim oldu ve Masterchef'te kim elendi merak ediliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu ve dün akşam Masterchef kim veda ettiği soruları araştırılıyor. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? Dün akşam Masterchef'te kim elendi?

Masterchef eleme adayları kim oldu ve dün akşam Masterchef kim potaya girdi soruları gündeme geliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? Dün akşam (22 Ekim) Masterchef kim potada? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? Dün akşam Masterchef kim potada? Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef'te potaya kimler girdi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Bu haftanın mavi takım kaptanı Muratcan olurken kırmızı takım kaptanı ise Nigar oldu.

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında dün akşam bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı Krem oldu.

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef yarışmasında dün akşam yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu hafta Masterchef'te Alper ve Erim eleme adayı oldu.

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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