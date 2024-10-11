Üye Girişi
Haberler

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında eleme adayları merak ediliyor. Yarışmada dün akşam (10 Ekim Perşembe) eleme adayları kim oldu ve Masterchef'te kim elendi merak ediliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu ve dün akşam Masterchef kim veda ettiği soruları araştırılıyor. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? Dün akşam Masterchef'te kim elendi?

Masterchef eleme adayları kim oldu ve dün akşam Masterchef kim potaya girdi soruları gündeme geliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? Dün akşam (10 Ekim) Masterchef kim potada? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? Dün akşam Masterchef kim potada? Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef'te potaya kimler girdi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Bu haftanın mavi takım kaptanı Nevzat olurken kırmızı takım kaptanı ise Kerem oldu.

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında dün akşam bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı Onur oldu.

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef yarışmasında dün akşam yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu hafta Masterchef't Eda, Nigar, Nevzat, Emre, Zübeyde ve Akın eleme adayı oldu.

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

MasterChef Tv8

Bartın açıklarında 4.8'lik deprem

Bartın'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

Suçu bakanlığa atmaya çalışan ünlü firma vatandaşı ikna edemedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini kaç oldu? 2024 yıl sonu dolar/altın ne kadar olacak? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? 11 Ekim Cuma son deprem verileri AMASRA'DA DEPREM! Amasra'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 11 Ekim Amasra'da nerede deprem oldu? Emire Cansu Kurtaran kimdir? Emire Cansu Kurtaran kaç yaşında, nereli? Köfteci Yusuf Haberleri 11 Ekim! Köfteci Yusuf'un kaç şubesi var? Köfteci Yusuf kapatıldı mı? Güneş patlaması nedir, neden olur? Güneş patlaması nerelerde ve nasıl olur? Reynmen evleniyor mu? Reynmen (Yusuf Aktaş) nerede evleniyor? Abdullah Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdullah Avcı hangi takıma geçti? Süper Lig'de bu hafta maç yok mu, neden yok? Trendyol Süper Lig maçları ne zaman? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 11 EKİM: En yeni Cuma mesajları neler? Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? Hadisli ve en güzel Cuma mesajları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.