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Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 7 Eylül Masterchef'te potaya kim girdi?

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TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında eleme adayları merak ediliyor. Yarışmada eleme adayları kim oldu ve Masterchef'te kim elendi merak ediliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu ve 7 Eylül Masterchef kim veda ettiği soruları araştırılıyor. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? 7 Eylül Masterchef'te kim elendi?

Masterchef eleme adayları kim oldu ve 7 Eylül Masterchef kim elendi soruları gündeme geliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? 7 Eylül Masterchef kim potada? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? 7 Eylül Masterchef kim potada? Masterchef eleme adayları kim oldu? 7 Eylül Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bu hafta Masterchef programında ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı Takım'dan Nigar ve Beril eleme adayı oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi Takım'dan ise Alper ve Muratcan eleme adayı oldu. Masterchef programı son bölümde Kırmızı Takım dokunulmazlık oyununu kaybetti ve eleme adayları belli oldu. Kırmızı Takım'dan Eda ve Zeynep eleme potasına girdi.

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 7 Eylül Masterchef'te potaya kim girdi?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Bu haftanın Mavi Takım Kaptanı Kaan olurken Kırmızı Takım kaptanı ise Ezgi oldu.

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 7 Eylül Masterchef'te potaya kim girdi?

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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